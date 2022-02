Die Ukraine ist im Osten umringt von russischen Soldaten. FOTO: AFP Donbass, Truppen, NATO-Grenze Kriegsangst in Europa: Karten und Grafiken zur Lage in der Ukraine , Berit Rasche , Yannick Kitzinger , Marvin Weber und | 22.02.2022, 09:37 Uhr | Update vor 1 Std. Von Sven Husung dpa | 22.02.2022, 09:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Lage in Osteuropa eskaliert: Putin entsendet Truppen in den Osten der Ukraine und der Westen will Sanktionen folgen lassen. Um welche Gebiete es geht, wo Truppen stationiert sind und wie die NATO-Grenze in Osteuropa verläuft.