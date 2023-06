Nürnberg Foto: Daniel Vogl/dpa up-down up-down Gesellschaft Krieg und Klima: Ein ungewöhnlicher Kirchentag Von dpa | 10.06.2023, 17:52 Uhr

In Nürnberg geht morgen ein hochpolitischer Kirchentag zu Ende - und einer, an dem einiges anders war als sonst. Das zeigt sich nicht zuletzt am Applaus des Publikums.