Am Morgen des 7. Oktobers griffen Kämpfer der palästinensischen Terrororganisation Hamas Israel an. Nach den verheerenden Angriffen mit hunderten Toten verhängte Israel den Kriegszustand. Die Osnabrückerin Milena Blick erlebte den Angriff in Tel Aviv. Sie wollte eigentlich einen Tag nach dem Angriff nach Deutschland zurückkehren. Doch ihr Flug wurde gestrichen und sie saß fast eine Woche in Israel fest. Die 33-Jährige berichtet, wie sie diese Zeit erlebt hat und warum sie auf das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft nicht zählen konnte:

7. Oktober: Tag des Angriffs

Am Samstag, an dem der Krieg in Tel Aviv in Israel begann, war alles ziemlich unwirklich. Ich habe Israelis gefragt, ob das normale Alarme seien, weil ich vorher davon gelesen hatte, dass so was schon mal vorkommen kann. Jeder antwortete: Nein, dieses Mal ist es anders. Ich schrieb Eitan, den ich am Abend zuvor auf seiner Schicht in einer Bar kennengelernt hatte „vielleicht beruhigt sich die Lage und wir können uns später noch mal treffen“. Er antwortete mir, dass es wahrscheinlich nichts wird. Zwei Stunden später bekam ich die Nachricht, dass er an der Basis ist und sich fertig macht, um an die Front zu ziehen.

Da begriff ich erst, was hier gerade passiert. An diesem Samstag ging ich über den Tag dreimal und am Abend ungefähr noch viermal in den Luftschutzbunker, weil Tel Aviv mit Raketen beschossen wurde.

Ab diesem Zeitpunkt patrouillierten überall Polizisten, zwei Hubschrauber flogen den ganzen Tag entlang der Küste hin und her, die meisten Geschäfte hatten geschlossen, Polizeisirenen ertönten im Stundentakt.

Mein Flug nach Deutschland sollte am Sonntag gehen. Das hat mich einerseits beruhigt, andererseits habe ich ein schlechtes Gewissen entwickelt, die Menschen im Wissen, dass sie leiden werden, hier zurückzulassen und nichts tun zu können. Um ein Uhr nachts habe ich eine E-Mail meiner türkischen Fluglinie bekommen. Der Flug wurde gecancelt. Aufgrund der aktuellen Lage wolle die Airline keine Sicherheitsrisiken eingehen, hieß es.

Dann erfuhr ich, dass am Samstagabend zwei Gebäude in Tel Aviv getroffen worden sind. Zwei Kilometer und 500 Meter Luftlinie von mir.

Sonntag, 8. Oktober: Tag des geplanten Abflugs

Der Sonntag verlief relativ ruhig, es gab keinen Luftalarm, aber den ganzen Tag war das Flugabwehrsystem Iron Dome zu hören. Das hörte sich an wie ein Gewitter. Der Iron Dome von Israel fängt einen Großteil der Raketen ab. Doch, je mehr Raketen abgefeuert werden, desto mehr Raketen können den Iron Dome überwinden. Die direkten Einschläge in Tel Aviv hörten sich anders an. Nicht so dumpf und so weit weg. Es war, als würde man ein Gewitter durch den Boden hören.

Ich habe fest damit gerechnet, dass das Auswärtige Amt Rückholaktionen plant. Ich habe angenommen, dass sie sich schnell melden. Schließlich hatte ich mich ja in der Krisenvorsorgeliste „Elefand” eingetragen. Doch Fehlanzeige. Es war Sonntag und die Botschaft in Tel Aviv hatte Wochenende. Ein auf Hebräisch abgespieltes Tonband sagte nur: Diese Nummer ist nicht erreichbar. Die erste E-Mail des Auswärtigen Amtes gab es allerdings bereits am Samstagabend. Man solle sich in der Nähe von Luftschutzbunkern aufhalten und Kontakt zu seiner Airline aufnehmen, wenn man eine Rückreise geplant hat. Die Sicherheitslage sei unvorhersehbar.

Den ganzen Sonntag habe ich nach Rückflügen geguckt. Fehlanzeige. Die Airlines strichen reihenweise ihre Flüge oder man konnte nur Flüge für 800 Euro buchen. Ich traute mich gar nicht zu buchen, weil meine Kreditkarte ein Limit hat. Also überwies ich erst 300 und dann nochmal 400 Euro auf meine Kreditkarte. Ich war aber nicht sicher, ob die Buchung nicht erst am Montag darauf erscheinen wird.

„Was ist, wenn der Flug wieder gecancelt wird und ich keinen neuen buchen kann oder kein Hotelzimmer und Essen bezahlen kann, weil meine Kreditkarte nicht gedeckt ist?“, fragte ich mich. Am Sonntagabend bekam ich den Tipp mit EL AL zu buchen. Einige Flugzeuge der israelischen Airline haben eine Raketenabwehr an Bord. Diese Airline hat auf Ihrer Website versichert, dass alle ihre geplanten Flüge stattfinden werden. Am Freitag, 13. Oktober nach Frankfurt war der früheste und erste mit meinem Limit bezahlbare Flug. Also buchte ich. Ich dachte: „Mein Hotel hat einen Luftschutzbunker und Israels Raketenabwehrsystem ist das beste der Welt. Ich bin hier sicher für die nächsten 5 Tage.“

Am selben Abend konnte man die Raketen und die Abwehr gut am Himmel über Jaffa sehen. Das Gewitter wurde zu einem Feuerwerk, das man sehen konnte.

Das Flugabwehrsystem Iron Dome fängt Raketen ab. Foto: dpa/Mohammed Talatene

Montag, 9. Oktober: Unruhige Nächte in Tel Aviv

Am Montag lief ich zehn Minuten von meinem Hotel zufällig an dem Gebäude, das von der Rakete getroffen wurde, vorbei. Mitten in dem belebten Viertel Florentin mit Cafés und Bars war ich auf der Suche nach geöffneten Bäckereien. Man sagte mir, dass das Gebäude wohl nicht bewohnt wurde. Ich war nicht sicher, ob diese Informationen nur die Touristen beruhigen sollten oder stimmten. Mich hat es beruhigt. Die Israelis haben derweil ihr Lächeln nicht verloren. Sie waren immer hilfsbereit und offen.

Seit dem Montag wachte ich mehrmals in den Nächten auf. Einmal hörte ich Sirenen, die nicht da waren, erschrak bei Hundegebell oder anderen Geräuschen aus der Umgebung.

Milena Beck ist ohne Hilfe der Deutschen Botschaft aus Israel ausgereist. Foto: Milena Beck

Dienstag, 10. Oktober: Enttäuschung über Auswärtiges Amt

Elisha von den Philippinen half in unserem Hotel einem Amerikaner, weil seine Kreditkarte das Limit erreicht hatte. Elisha hatte Freunde in den USA, die ihm helfen konnten. „Don‘t ask for blessings! Be a blessing for others“ (Bitte nicht um Segen! Sei ein Segen für andere!). Diese Worte von Elisha werde ich nie vergessen.

Später am Tag saß ich an der Strandpromenade 500 Meter entfernt von meinem Hotel und es erklang der Alarm. Mein erster Alarm draußen und der erste Alarm seit Samstagabend. Ich rannte über die Straße zu dem nächstgelegenen Gebäude. Ein Bus hielt an und entließ alle seine Insassen. Wir gingen in das Treppenhaus des Hotels. Gewitter. Zehn Minuten nach dem Stopp der Sirenen konnten wir wieder gehen. Mein Herz raste und ich musste auf Toilette. Ich musste immer auf Toilette nach einem Alarm. Ich ging wieder in Richtung meines Hotels und sprach mit einer Frau, teilte ihr mein Mitgefühl mit und dass ich mich schlecht fühle, weil ich bald ausreisen kann.

Das Treppenhaus im Hotel von Milena Bick ist zugleich Luftschutzbunker. Foto: Milena Bick

Sie sagte: „wir wollen aber nicht gehen!“, unterdrückte ihre Tränen und wendete sich ab. Da begriff ich, dass es den Menschen nicht hilft, sondern zusätzlich weh tut. Ich sagte von nun an nur noch: „stay safe“ (bleiben Sie sicher), wie jeder hier. Und wie so oft, wenn mir geholfen wurde: „thank you so much!“.

Ich hatte seit Sonntag nichts von Eitan gehört. Ob es ihm wohl gut geht, fragte ich mich. 200 Meter von meinem Hotel entfernt befand sich eine Baustelle und auf der anderen Straßenseite ein großes nicht zugängliches Grundstück. Der zweite Alarm binnen einer Stunde ertönte und ich konnte nirgendwo hin. Ich begann zu rennen und wollte mich gerade auf den Boden neben einer Metallabsperrung legen, da kam ein Israeli auf einem E-Scooter und schrie: Komm mir nach, schneller! Schneller! Ich rann ihm hinterher und wir begaben uns in eine kleine Bucht aus Metallwänden zu drei Polizisten. Ich hockte mich hin, außer Atem und abermals mit Herzrasen. Danach ging ich so schnell ich konnte zum Hotel. Ich musste schließlich wieder auf die Toilette.

Vor unserem Hotel standen 4 große Polizeiwagen und im Eingangsbereich lief ich am Lauf eines geladenen Maschinengewehrs vorbei. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Oben angekommen folge der dritte Alarm und der Gang in den Luftschutzbunker. Danach konnte ich endlich auf die Toilette gehen und etwas aufatmen.

Um 17:30 Uhr checkte ich die Mails und es kam etwas vom Auswärtigen Amt. Ein organisierter Bustransfer nach Jordanien. Man solle sich ein Visum besorgen und Flüge vom Flughafen Amman buchen. Bis 18 Uhr solle man sich für den Bustransfer über eine E-Mail-Adresse anmelden und das besorgte Visum und Passdaten mitschicken.

Diese E-Mail erhielt ich um 15:30 Uhr, genau zum Zeitpunkt des ersten Alarms. Zwei Stunden lang hatte ich mit dem Luftalarm zu kämpfen. Die Visum-Seite war nicht erreichbar und ich schon zu spät dran. Als ich endlich einen Botschafter am Telefon hatte, konnte er mir keine Einschätzung geben, ob ich mich nach 18 Uhr noch anmelden kann. Also schrieb ich der angegebenen E-Mail-Adresse und erhielt fünf Minuten später eine E-Mail mit den Zeilen: „Vielen Dank für Ihr Interesse am Thema Karriere und Ausbildung im Auswärtigen Amt“. Mir ist die Kinnlade heruntergefallen. Das kann doch nicht sein? „Ok Milena,“ sagte ich mir „du hast einen Flug am Freitag, alles wird gut“.

Dann erfuhr ich, dass die Polizisten bei unserem Gebäude waren, weil sich dort ein Soldat geweigert hatte, an die Front zu ziehen. Es kam außerdem ein Sondertrupp mit einem Suchhund, der nach Sprengstoff schnüffeln sollte. Bombenwarnung.

Nach diesem Tag war ich so müde wie lange nicht mehr. Ich checkte nochmal die Visum-Seite für Jordanien. Nichts, immer noch überlastet. Ich musste das Handy weglegen. Habe nochmal kurz meine Bildschirmzeit nachgesehen.

Samstag zehn Stunden.

Sonntag zwölf Stunden.

Montag neun Stunden.

Dienstag acht Stunden.

Ich konnte nicht mehr. Wie kann die deutsche Regierung in so einer Situation verlangen, dass man einen klaren Kopf behält, sich ein Visum besorgt, Geld abhebt, dafür sorgt, dass die Kreditkarte gedeckt ist, stundenlang in Warteschlangen von Hotlines oder auf hebräisch ausgelegten Websites verbringt? Ich musste abwarten, das Handy weglegen. Meinem Nervensystem zuliebe ein bisschen Pause machen.

In Tel Aviv wurde Gebäude zerstört. Foto: dpa/AP/Oded Balilty

Mittwoch, 11. Oktober: Beten für Flug am Freitag

Das Auswärtige Amt ließ verlauten, dass für Donnerstag und Freitag jeweils vier Flüge geplant sind. Ab 18 Uhr am Mittwoch seien die Hotlines offen. Ich versuchte es gar nicht erst, „die werden eh überlastet sein und es gibt noch Menschen, die noch keinen Flug haben“. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich habe nur gebetet, dass mein Flug am Freitag stattfinden würde. Das Personal aus dem Hotel ging nun teilweise in unbezahlten Urlaub in Ihre Heimat.

Donnerstag, 12. Oktober: Morgen bin ich in Deutschland

Donnerstag, kein Alarm. Tabea, eine zuvor in den Norden gereiste Touristin, kam mit drei anderen Deutschen zurück ins Hotel und sagte, dass sie nach langen Stunden in der Hotline erst am Donnerstagmorgen durchgekommen ist und nun einen Flug für Freitagmittag bekommen hat. Eitan meldete sich. Gestern hat er die Nachricht bekommen, dass eine Freundin ermordet wurde und in den Gazastreifen verschleppt wurde. Er kann nicht zu Ihrer Beerdigung gehen. Die letzte Nacht war schlimm, aber sie haben niemanden verloren, schrieb er. Ich sagte ihm, dass ich nicht aufhören werde, an ihn zu denken. „Und ich bin morgen um diese Zeit wieder in Deutschland“ dachte ich.

Zurück in Deutschland

Ich schreibe diese Zeilen aus meinem sicheren Zuhause in Deutschland und weiß nicht so recht, was ich fühlen soll. Seitdem ich in Deutschland gelandet bin, gab es wieder vier Luftalarme in Tel Aviv. Die Warn-App habe ich noch auf meinem Handy. Aber tausende Alarme im ganzen Land und eine drohende humanitäre Katastrophe und Menschen, die ihr Leben lassen müssen im Gaza-Streifen. Ich vermisse die Menschen in Tel Aviv, ihre freundliche Art und Hilfsbereitschaft. Freunde aus Tel Aviv fragen mich, wie ich mich fühle, jetzt, wo ich sicher bin. „Ein bisschen ausgelaugt und traurig“, antworte ich. Ich habe mich dort so willkommen gefühlt und die ganze beängstigende Situation hat mich den Israelis so nahe gebracht, wie es eine sechsmonatige Reise nach Israel wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Dafür bin ich dankbar. Tel Aviv, ich möchte wieder kommen.