Wegen des Großangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel haben Fluggesellschaften in aller Welt Dutzende Flüge in das Land gestrichen. Wie am Samstag auf den Ankunftstafeln des Ben-Gurion-Flughafens in Tel Aviv zu lesen stand, strichen unter anderem die Lufthanse, Air France, Ryanair, Aegan Airlines und American Airlines Verbindungen in die israelische Metropole.

Ein Sprecher von Deutschlands größter Fluggesellschaft Lufthansa am Abend erklärte: "Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Israel streicht Lufthansa alle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Montag." Das Unternehmen beobachte "die Sicherheitslage in Israel kontinuierlich" und stehe "in engem Kontakt mit den Behörden". Air France strich seine Flüge nach Tel Aviv nach eigenen Angaben "bis auf Weiteres". Auch die polnische Fluggesellschaft LOT sagte am Samstag nach eigenen Angaben einen Flug nach Tel Aviv ab.

Krieg in Israel: Auswärtiges Amt rät „dringend“ von Reisen nach Israel ab

Die radikalislamische Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet, außerdem drangen Kämpfer vom Gazastreifen aus in israelisches Gebiet ein. Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen. Das israelische Sicherheitskabinett hat in Israel den Kriegszustand ausgerufen.

Das Auswärtige Amt rät derzeit "dringend" von Reisen nach Israel und in die Palästinensergebiete ab. Reisende, die schon Israel sind, sollten sich in den Medien über die Lage auf dem Laufenden halten und unbedingt die Anweisungen der örtlichen Sicherheitskräfte befolgen, erklärte das Ministerium am Samstag. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, forderte seine Landsleute eindringlich auf, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten.