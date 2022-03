Kriegszerstörungen in in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. FOTO: Efrem Lukatsky/AP/dpa Deutschland liefert Raketen Krieg in der Ukraine: Frieden schaffen mit noch mehr Waffen? Meinung – Uwe Westdörp | 03.03.2022, 18:00 Uhr

Frieden schaffen mit mehr Waffen? Das wird in der Ukraine kaum gelingen. Am Ende braucht es grundlegende Verhandlungen - am besten ohne Kriegsverbrecher Wladimir Putin.