Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte den russischen Militäreinsatz gegen die Ukraine scharf. FOTO: AFP/Markus Schreiber Sanktionen gegen Russland Baerbock geht Putin an: „Diesen Traum werden Sie niemals zerstören können“ und | 24.02.2022, 11:09 Uhr | Update vor 44 Min. Von afp dpa | 24.02.2022, 11:09 Uhr | Update vor 44 Min.

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich in einem Statement direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt. Sie warnte auch vor Folgen für Deutschland durch den Krieg in der Ukraine.