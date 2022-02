Schwarzer Rauch über dem Militärflughafen Chuguyev: Russland hat seine Invasion in der Ukraine begonnen. FOTO: AFP/ARIS MESSINIS Entwicklungen aktuell im Liveblog Russische Invasion: Putins Panzer dringen in Ostukraine vor Redaktion, dpa, afp | 24.02.2022, 10:05 Uhr | Update vor 2 Std. | Von| 24.02.2022, 10:05 Uhr | Update vor 2 Std. | 56 Leserkommentare

Wladimir Putin startet die Invasion in die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew sowie in weiteren ukrainischen Städten sind Explosionen zu hören gewesen. Russische Panzer dringen im Osten des Landes vor. Alle Entwicklungen im Liveticker.