Ukraine-Krieg im Überblick Selenskyj zu Kämpfen um Bachmut: „Jeder Meter zählt" - das geschah in der Nacht Von dpa | 08.12.2022, 05:19 Uhr

Nach mehreren Niederlagen seiner Armee in der Ukraine rechnet selbst Kremlchef Putin offenbar nicht mehr mit einem baldigen Kriegsende. Schwere Gefechte in Donezk halten derweil an. Die vergangene Nacht des Ukraine-Kriegs im Überblick.