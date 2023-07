Ukraine-Krieg Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 09.07.2023, 05:37 Uhr

Mit der Rückholung von Verteidigern der Stadt Mariupol in die Ukraine ist Selenskyj ein Coup gelungen. Kiews Botschafter in Berlin will auf dem Nato-Gipfel eine klare Beitrittszusage. Die News im Überblick.