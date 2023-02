Biden in Kiew Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 21.02.2023, 05:16 Uhr

Nach seinem Besuch in Kiew wird US-Präsident Joe Biden in Polen erwartet. Zeitlich fällt die Visite zusammen mit einer Rede von Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. Die News im Überblick