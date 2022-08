ARCHIV - Ein russischer Soldat steht auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja. Foto: Uncredited/AP/dpa FOTO: Uncredited up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 12.08.2022, 05:37 Uhr

In Europas größtem Kernkraftwerk in der Ukraine sitzen russische Soldaten, immer wieder schlagen in der Nähe Granaten ein. Die UN wollen sich unabhängig ein Bild von der Lage machen. Die Entwicklungen.