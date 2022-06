Eine ukrainische Fahne liegt nach einem Raketeneinschlag in den Trümmern einer Schule in Charkiw. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa FOTO: Carol Guzy Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 04.06.2022, 08:53 Uhr

In der Ukraine beginnt der 101. Kriegstag. Wann ist es Zeit, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen? Westliche Staaten stellen erste Überlegungen an. Die Entwicklungen im Überblick: