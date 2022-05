Die Kämpfe zwischen den russischen Truppen und der ukrainischen Armee dauern weiter an. Foto: Daniel Carde/ZUMA Press Wire/dpa FOTO: Daniel Carde Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 19.05.2022, 06:26 Uhr

Präsident Selenskyj will das Kriegsrecht in seinem Land gleich um 90 Tage verlängern. Der US-Senat bestätigt eine neue Botschafterin in Kiew. Die aktuellen Entwicklungen im Überblick: