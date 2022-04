Keine Feuerpause: Auch während des orthodoxen Osterfests gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Foto: -/Ukrinform/dpa FOTO: - Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 23.04.2022, 08:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Das russische Militär nennt erstmals konkrete Ziele des Kriegs in der Ukraine. Unterdessen will sich UN-Generalsekretär Guterres in Moskau um Frieden bemühen. Die Entwicklungen im Überblick.