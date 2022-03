Landtag Mecklenburg-Vorpommern FOTO: Jens Büttner Krieg in der Ukraine Krieg beschäftigt erneut Landtag: Corona bleibt Thema Von dpa | 09.03.2022, 03:04 Uhr | Update vor 11 Min.

Der Landtag in Schwerin kommt am Mittwoch (10.00 Uhr) zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Wie schon in der Sondersitzung Anfang März befasst sich das Parlament erneut mit dem Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf Mecklenburg-Vorpommern. Die AfD hat dies zum Thema der Aktuellen Stunde zu Beginn der dreitägigen Beratungen gemacht. Den Abgeordneten liegen zudem mehrere Gesetzentwürfe vor. So soll beschlossen werden, dass auch Beamte Corona-Sonderzahlungen erhalten.