Verdichterstation für russisches Erdgas FOTO: Patrick Pleul Russisches Gas Kreml zu abgelehnten Rubel-Zahlungen: Sind keine Wohltäter Von dpa | 29.03.2022, 04:07 Uhr | Update vor 2 Min.

Mit seiner Ankündigung, Zahlungen für Gaslieferungen künftig nur in Rubel zu akzeptieren, will Kremlchef Wladimir Putin den Westen unter Druck setzen. Sein Sprecher legt nun in einem Interview nach.