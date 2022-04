Verteidigungsministerin Lambrecht FOTO: Seth Wenig Verteidigungsministerin Kreise: Söder für Entlassung von Ministerin Lambrecht Von dpa | 04.04.2022, 15:16 Uhr | Update vor 10 Min.

„Komplett überfordert“: Die ablehnende Haltung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Sachen Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine sorgt für Unmut - am lautesten beim CSU-Chef.