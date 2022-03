OP-Saal FOTO: Christian Charisius Behandlungen Krankenhäuser in NRW verschieben Operationen Von dpa | 23.03.2022, 06:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Corona-Pandemie wirkt sich weiter auf planbare Operationen in Krankenhäusern aus. „Leider befinden wir uns erneut in einer Zeit, in der viele Krankenhäuser immer häufiger planbare Behandlungen, solange dies medizinisch vertretbar ist, verschieben müssen“, sagte Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, der „Rheinischen Post“ (Mittwoch) in Düsseldorf.