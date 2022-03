MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD, r) FOTO: Jens Büttner Krebsnachsorge Kranke Regierungschefin: Kein Datum für Rückkehr bekannt Von dpa | 29.03.2022, 16:34 Uhr | Update vor 33 Min.

Sechs Wochen nach einer Krebsnachsorge-Operation von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nennt die Staatskanzlei in Schwerin noch kein Datum für die Rückkehr der 47-Jährigen in die Regierungszentrale. Schwesig befinde sich in der Genesungsphase und man werde rechtzeitig informieren, wann sie die Regierungsgeschäfte wieder aufnehme, sagte ein Sprecher am Dienstag lediglich.