Krisenpolitik Kontroverse um kriegsbedingte Energiepreissteigerung Von dpa | 30.03.2022, 16:58 Uhr

Die vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gestiegenen Energiepreise haben am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft zu einer Kontroverse geführt. Während Vertreter von SPD, Grünen und FDP das Entlastungspaket der Berliner Ampel-Koalition lobten und auf die Bemühungen verwiesen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, kritisierten CDU, AfD und Linke die Krisenpolitik der Bundesregierung.