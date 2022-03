Kleiderkammer in Rissen FOTO: Georg Wendt Ukraine-Krieg Kontakte und Vokabeln: Geflüchtete arbeiten in Kleiderkammer Von dpa | 15.03.2022, 20:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Kleider sortieren und dabei leichte deutsche Vokabeln lernen und erste Kontakte zu Einheimischen knüpfen - das ist das Ziel des neuen Kleiderkammer-Projektes des Hamburger Arbeiter-Samariter-Bundes. Am ersten Tag kamen bereits die ersten Flüchtlinge in Rissen an.