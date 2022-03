Sabine Sütterlin-Waack FOTO: Frank Molter Ukraine-Krieg Kommunen richten im Eiltempo Flüchtlingsunterkünfte her Von dpa | 14.03.2022, 17:29 Uhr | Update vor 21 Min.

In den Landesunterkünften wird es enger: Viele Ukraine-Flüchtlinge kommen dort an. Sie sollen so schnell wie möglich in den Kommunen untergebracht werden. Notunterkünfte entstehen im Eiltempo. Aber es geht um mehr als eine Bleibe, sagt die Innenministerin.