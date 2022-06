„Für einen Regisseur bedeutet so ein Urteil den Tod“, sagt Nader Mashayekhi. Der in Wien lebende Komponist und ehemalige Chef des Teheraner Symphonieorchesters kennt Panahi seit elf Jahren. Vor zwei Monaten, kurz vor Prozess und Urteilsspruch, hat er zum letzten Mal mit dem Freund telefoniert. Sein Eindruck: „Panahi ist isoliert. Von seinen Freunden kann niemand helfen. Die wollen ja weiter in Persien arbeiten.“

Umso wichtiger sei die internationale Anteilnahme, die von Robert De Niro bis Steven Spielberg das gesamte westliche Kino umfasst. Ein Leben im Ausland, so wie es der österreichische Staatsbürger Mashayekhi selbst führt, komme für den Regisseur nicht infrage: „Was machst du, wenn du aus dem Gefängnis kommst, habe ich ihn gefragt. Jafars Antwort: Ich bleibe im Iran und mache Filme.“

Brief mit Testament

Damals hatte Panahi bereits Haft und Hungerstreik hinter sich: 2009 war er am Grab von Neda Agha-Soltan verhaftet worden. Die Studentin war bei Demonstrationen nach der Wiederwahl des iranischen Präsidenten Ahmadinedschad erschossen worden; eine Teilnahme an ihrer Trauerfeier erweckte den Eindruck der Regimekritik. Bei seiner Freilassung wurde Panahi der Pass abgenommen, sodass er schon 2010 nicht zur Berlinale konnte. Daraufhin machten die Filmfestspiele von Cannes ihn zum Juror. Doch im März 2010 wurde er erneut verhaftet und in das berüchtigte Teheraner Gefängnis Evin überführt. Die Zeitschrift „La Règle du Jeu“ veröffentlichte während des Festivals einen Brief Panahis, in dem er von Drohungen und Misshandlungen berichtete und seinen Hungerstreik öffentlich machte, der nach 77 Tagen Haft den Kontakt zur Familie und zu einem Anwalt erzwingen sollte.

Panahi schloss das Schreiben mit testamentarischen Bestimmungen für den Fall seines Todes. Juliette Binoche, in Cannes mit einem Film des Iraners Abbas Kiarostami ausgezeichnet, brach vor laufenden Kameras in Tränen aus, als sie davon erfuhr. Das Festival endete mit der Nachricht, dass Panahi gegen Kaution entlassen wurde.

Gibt es bei dieser Vorgeschichte Hoffnung, dass Panahis Haftstrafe noch aufgehoben wird? Nader Mashayekhi, in Osnabrück durch die Uraufführung seiner Oper „Neda – der Ruf“ bekannt, glaubt daran: „Nach allem, was gerade in Tunesien und Ägypten passiert, muss das Regime sich was überlegen“, sagt der 52 Jahre alte Musiker. Aber wie soll das ohne politischen Gesichtsverlust gehen? Für Mashayekhi schlägt in dieser Angelegenheit „persische Mentalität“ die Logik des Regimes: „Ein Nein ist in Persien niemals ein Nein. Immer kann man diskutieren, und am Ende wird vielleicht ein Ja daraus. Das gilt im Straßenverkehr, wo sich niemand an ein Halteverbot gebunden fühlt. Das gilt auch in der Politik.“ Und wieso soll bei der Berlinale gelingen, was in Cannes unmöglich war? „Perser brauchen für alles länger.“