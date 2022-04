Tobias Koch FOTO: Frank Molter Landtag Koch befürchtet im Wahlkampf Überlagerung durch Krieg Von dpa | 02.04.2022, 08:44 Uhr | Update vor 43 Min.

Der Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein könnte nach Einschätzung von CDU-Fraktionschef Tobias Koch stark vom Krieg in der Ukraine und den Folgen überlagert werden. „Es ist zu befürchten, dass landespolitische Themen vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage vielleicht gar nicht so in das Bewusstsein rücken, wie das unter normalen Umständen der Fall wäre“, sagte Koch der dpa. Er hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler darauf abstellen, bei wem das Land in den vergangenen Jahren in guten Händen gewesen sei, wer das Land vorangebracht und auch die Corona-Krise gut gemeistert habe.