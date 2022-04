Wladimir Klitschko spricht vor einem von russischen Truppen beschossenen Wohnhaus mit Journalisten. Foto: -/ukrin/dpa/Archivbild FOTO: - Ukraine-Krieg Klitschko und Tschentscher starten Städtepartnerschaft Von dpa | 24.04.2022, 14:43 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko haben mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine eine strategische Städtepartnerschaft vereinbart. Beide Städte wollen sich in Krisenzeiten gegenseitig unterstützen. Einen entsprechenden „Pakt für Solidarität und Zukunft“ haben beide Politiker am Sonntag in Hamburg und in der ukrainischen Hauptstadt Kiew unterzeichnet. Klitschko war live ins Rathaus der Hansestadt zugeschaltet.