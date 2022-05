Erwin Sellering, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung MV, spricht in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Umwelt Klimastiftung: Keine Zweckentfremdung von Klimaschutzgeldern Von dpa | 14.05.2022, 02:38 Uhr

Die umstrittene Klimastiftung MV hat versucht, den Verdacht einer Zweckentfremdung von Klimaschutzgeldern für den Bau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu zerstreuen. Die vom sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb beauftragten Arbeiten an der deutsch-russischen Pipeline seien alle durch Vorauszahlungen der Nord Stream 2 AG finanziert worden, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Erwin Sellering (SPD), am Freitag in Schwerin. Damit widersprach er Vermutungen, die vom Pipeline-Betreiber für Klimaschutzprojekte an die Stiftung überwiesenen 20 Millionen Euro seien statt für solche Projekte für den Bau der Pipeline verwendet worden.