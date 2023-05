Fortsetzung 127. Deutscher Ärztetag Foto: dpa/Henning Kaiser up-down up-down Deutscher Ärztetag 2023 in Essen Hauchdünner Wahlsieg: Klaus Reinhardt bleibt Ärztepräsident Von dpa | 18.05.2023, 12:40 Uhr | Update vor 17 Min.

Kontinuität an der Spitze der Bundesärztekammer: Klaus Reinhardt spricht auch in den kommenden Jahren als Ärztepräsident für die 550.000 Mediziner in Deutschland. Doch die Wahl war äußerst knapp.