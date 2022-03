Gericht FOTO: Thomas Frey Pandemie Klagen gegen Hotspot-Regelung Von dpa | 30.03.2022, 15:44 Uhr | Update vor 29 Min.

In Mecklenburg-Vorpommern drohen mehrere Klagen gegen den Corona-Hotspot-Beschluss des Landtags vergangene Woche. Nach der FDP-Landtagsfraktion kündigte am Mittwoch auch die AfD juristische Schritte gegen die Erklärung des kompletten Bundeslandes zum Corona-Hotspot an.