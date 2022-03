Warnstreik FOTO: Friso Gentsch Politik Kita-Warnstreiks auch in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 01.03.2022, 18:33 Uhr | Update vor 37 Min.

Mit Warnstreiks auch in Niedersachsen und Bremen will die Gewerkschaft Verdi den Druck in den Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöhen. Für den 8. März hat die Dienstleistungsgewerkschaft bundesweit die kommunalen Beschäftigten der Kindertagesstätten, der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe zu Warnstreiks aufgerufen. Zuvor war eine erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zuende gegangen.