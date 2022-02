Ukraine-Konflikt - Kiew FOTO: Efrem Lukatsky Politik Kirchen fordern: Einmarsch in Ukraine beenden Von dpa | 24.02.2022, 17:52 Uhr | Update vor 18 Min.

Die Evangelische und Katholische Kirche verurteilen den Einmarsch Russlands in die Ukraine in einer gemeinsamen Erklärung scharf. Die Ratsvorsitzende Kurschus und Bischof Bätzing appellieren an alle, das Völkerrecht zu beachten und sich um Frieden zu bemühen.