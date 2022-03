Karin Prien FOTO: Michael Kappeler Geflüchtete Kinder aus der Ukraine Thema bei Kultusministerkonferenz Von dpa | 10.03.2022, 01:21 Uhr | Update vor 56 Min.

Die Folgen der russischen Invasion in die Ukraine beschäftigen auch die Kultusministerkonferenz (KMK), die an diesem Donnerstag in Lübeck beginnt. Die KMK-Präsidentin und schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien (CDU) kündigte bereits an, dass es darum gehe, allen nach Deutschland geflüchteten Kindern schnell ein schulisches Angebot zu machen. Vor dem Beginn der Konferenz treffen sich die Kultusminister zum Gespräch mit der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Tybinka.