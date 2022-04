Drei weitere Kinder wurden bei dem Unfall in der Nähe von Dortmund schwer verletzt, wie die Feuerwehr berichtete.

Die Maschine war auf dem Rückflug von der Nordseeküste zum Flughafen Arnsberg-Menden im Sauerland, als sich das Unglück ereignete. Die Toten sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Frauen, zwei Männer und ein Kind. Zu Alter und Identität der Opfer machten die Rettungskräfte keine Angaben. Zunächst müssten die Angehörigen informiert werden. Auch zur möglichen Absturzursache gab es keine Angaben.

Die einmotorige Maschine vom Typ Piper mit acht Personen an Bord war gegen 17.00 Uhr auf eine Wiese an der Ruhr gestürzt. Die Rettungskräfte fanden zwei der schwer verletzten Kinder außerhalb des Flugzeugs. Sie hätten zuvor im vergleichsweise leichter beschädigten Heck gesessen. Ob sie selbst aus der Maschine kletterten oder von Passanten befreit wurden, könne noch nicht gesagt werden. Das dritte Kind holten die Einsatzkräfte aus der Maschine. Alle drei wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Aufprall habe sich die Maschine überschlagen und sei auf der Oberseite liegen geblieben, berichtete die Feuerwehr. Der vordere Teil des Flugzeugs sei dabei komplett zerstört worden. Gepäckstücke, Kleidung und Sitze wurden aus der Maschine geschleudert.

Auf dem Hinflug zur Nordseeküste war das Flugzeug am Dienstag in Dortmund gestartet und hatte bei einem Zwischenstopp in Arnsberg einen Passagier aufgenommen.