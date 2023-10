Russischer Angriffskrieg Kiew meldet Abwehr schwerer Angriffe bei Awdijiwka Von dpa | 11.10.2023, 09:50 Uhr | Update vor 52 Min. Awdijiwka Foto: Libkos/AP/dpa up-down up-down

Russlands Militär greift massiv die umkämpfte Stadt Awdijiwka in der Region Donezk an. Kiew will alle „Attacken des Feindes“ abgewehrt haben. Unabhängig lassen sich diese Berichte nicht prüfen.