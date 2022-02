Landtagssitzung FOTO: Marcus Brandt Politik Kieler Landtag geschlossen auf Seite der Ukraine Von dpa | 24.02.2022, 14:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Landtag in Kiel hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. „Die mit dem militärischen Angriff einhergehende Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine stellen einen eklatanten Völkerrechtsbruch dar“, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag, den das Parlament am Donnerstag einstimmig beschloss. „Russland muss sich sofort aus der Ukraine zurückziehen und umgehend sämtliche militärische Aktionen einstellen.“