Landtagssitzung FOTO: Marcus Brandt Krieg Kieler Landtag bekundet Solidarität mit Ukraine Von dpa | 08.03.2022, 14:22 Uhr | Update vor 45 Min.

Schleswig-Holsteins Landtag hat ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und gegen den Angriffskrieg Russlands gesetzt. „Wir, die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages, verurteilen das perfide Vorgehen Russlands, das den Krieg in das Herz Europas getragen hat, auf das Schärfste“, heißt es in einem Brief an den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk. Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) und die Fraktionsvorsitzenden unterzeichneten das Schreiben am Dienstag.