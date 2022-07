Propaganda eines Milliardärs: die Ricketts-Kampagne gegen US-Präsident Barack Obama. Screenshot: Spang FOTO: Archiv up-down up-down Kennen Sie Barack Hussein Obama? Die gleiche Geschichte, ein anderer Milliardär Von Thomas J. Spang | 03.05.2012, 09:00 Uhr

Die gleiche Geschichte, ein anderer Milliardär, sein Name: Joe Ricketts, seines Zeichens Gründer der Brokerage-Firma TD Ameritrade, Besitzer des Baseball-Teams “Chicago Cups” und Investor in verschiedene Start-Ups. Sein Anliegen: Barack Hussein Obama abzuwählen. Seine Methode: Zehn Millionen Dollar in eine Unterstützer-Gruppe, ein Super-PAC, zu stecken, die den Präsidenten ins Visier nehmen soll. Ricketts findet sich in mega-reicher Gesellschaft wieder.