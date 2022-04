ARCHIV - Eine OP-Maske liegt in einem Klassenzimmer auf einem Federmäppchen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Pandemie Keine Maskenpflicht mehr an Hamburgs Schulen: Tests bleiben Von dpa | 29.04.2022, 15:17 Uhr

Hamburgs Schülerinnen und Schüler müssen von kommender Woche an keine Corona-Schutzmasken mehr tragen. Dann dürfen auch wieder alle Personen, insbesondere die Sorgeberechtigten, wie vor der Pandemie die Schulgelände betreten, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben der Schulbehörde an alle Schulleitungen. Anders als in zwölf anderen Bundesländern bleibe die Pflicht zu zwei Corona-Tests pro Woche aber vorerst bestehen. Auch die Regelungen zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume gälten weiter. Parallel dazu seien die mobilen Luftfilter weiter einzusetzen.