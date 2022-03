Corona und Schule FOTO: Patrick Pleul Gesundheit Keine Corona-Maskenpflicht mehr im Schulunterricht Von dpa | 07.03.2022, 01:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Corona-Masken können in der Schule fallen - zumindest am Platz in der Klasse. Auf Fluren und in Treppenhäusern bleibt sie hingegen Pflicht.