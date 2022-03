Medizinische Versorgung der Kriegsflüchtlinge FOTO: Patrick Seeger Krieg in der Ukraine Kassenärzte: Probleme bei Versorgung von Kriegsflüchtlingen Von dpa | 26.03.2022, 08:30 Uhr | Update vor 25 Min.

Wer vor dem Krieg in der Ukraine flüchtet, soll so unbürokratisch und einfach wie möglich in Deutschland Schutz finden. Doch die ärztliche Versorgung der Menschen stellt das vor Schwierigkeiten.