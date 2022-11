Will Präsident bleiben: Kassym-Schomart Tokajew Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Trotz Protesten Kasachstan: Tokajew will bei Präsidentschaftswahl Macht festigen Von afp | 19.11.2022, 19:49 Uhr

In Kasachstan wird gewählt. Nach den heftigen Protesten im Januar will Amtsinhaber Tokajew an der Macht bleiben. Seine Chancen stehen gut.