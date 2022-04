Die weitreichenden Befugnisse des bayerischen Verfassungsschutzes verstoßen teilweise gegen Grundrechte. Foto: Peter Kneffel/dpa FOTO: Peter Kneffel Grundsatzurteil Karlsruhe weist Verfassungsschutz in die Schranken Von dpa | 26.04.2022, 15:42 Uhr

Verdeckte Ermittler, Ausspähen von Wohnungen, Online-Durchsuchungen: Am Beispiel Bayerns schreibt Karlsruhe erstmals en détail vor, an was sich der Verfassungsschutz halten muss, wenn er Menschen heimlich überwacht.