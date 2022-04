Jerusalem FOTO: Mahmoud Illean Karfreitag in Jerusalem 150 Verletzte bei Gewalt auf Tempelberg - angespannte Sicherheitslage Von dpa | 15.04.2022, 06:15 Uhr | Update vor 39 Min.

Schon seit mehreren Wochen ist die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten angespannt. An Karfreitag kommt es in Jerusalem zu Zusammenstößen. Dort ziehen auch Christen durch die Altstadt.