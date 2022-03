Kardinal Rainer Maria Woelki FOTO: Oliver Berg Politik Kardinal Woelki: Nach fünf Monaten zurück in sein Amt Von dpa | 02.03.2022, 01:05 Uhr | Update vor 10 Min.

Trotz massiver Proteste will Kardinal Rainer Maria Woelki an diesem Mittwoch offenbar in sein Amt als Erzbischof von Köln zurückkehren. Er war im September vom Vatikan in eine fünfmonatige Auszeit geschickt worden. Am Dienstag hatte der Verwaltungschef des Bistums, Generalvikar Markus Hofmann, in einer internen Mitteilung an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitgeteilt, dass Woelki am Mittwoch wieder die Leitung übernehmen werde.