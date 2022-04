Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Foto: Lisi Niesner/Reuters/Pool/dpa/Archivbild FOTO: LISI NIESNER Regierung Kanzler räumt Fehler rund um Nord Stream 2 ein Von dpa | 23.04.2022, 07:19 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ Fehler rund um Nord Stream 2 eingeräumt. Deutschland hätte sich bereits im Jahr 2014, als ein Konflikt in der Ostukraine und auf der Krim grassierte, stärker von russischem Gas unabhängig machen müssen. „Notfalls hätte Deutschland Flüssiggasterminals und Importinfrastrukturen für die ostdeutschen Ölraffinerien finanzieren müssen, selbst wenn sie nicht wirtschaftlich gewesen wären“, sagte der Kanzler in dem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Dies sei der eigentliche Fehler gewesen. Auch einen Teil der jetzt erlassenen Sanktionen hätten schon zum damaligen Zeitpunkt die Antwort sein müssen.