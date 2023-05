Kampfflugzeuge vom Typ F-16 Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa up-down up-down US-Kampfflugzeug Kampfjet F16 wird in 25 Staaten genutzt Von dpa | 19.05.2023, 14:07 Uhr

Der ukrainische Präsident hatte sich bei seinem Besuch in Berlin eine Allianz zur Lieferung von Kampfjets westlicher Bauart gewünscht. Vor allem an den in den USA produzierten F16-Kampfjets ist Kiew interessiert.