In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Corona-Schutzvorschriften in den kommenden vier Wochen schrittweise wegfallen. Über die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung im Nordosten berät heute die Landesregierung in Schwerin. Der Landtag hatte das Kabinett erst am Montag per Beschluss aufgefordert, den Stufenplan zur schrittweisen Aufhebung der noch bestehenden Schutzmaßnahmen umfassend und fristgerecht in die Tat umzusetzen. Dazu ist eine Anpassung der Corona-Landesverordnung erforderlich.