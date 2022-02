Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) FOTO: Julian Stratenschulte Politik Justizministerin warnt vor neuen Salafisten-Methoden Von dpa | 22.02.2022, 08:11 Uhr | Update vor 4 Std.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza warnt vor neuen Methoden von Salafisten, mit denen junge Menschen für radikale Ideen gewonnen werden sollen. „In jüngster Zeit treten etwa einflussreiche Protagonisten in Erscheinung, die ihre demokratiefeindliche Ideologie im Vergleich zu „klassischen“ Salafisten weit weniger auffällig offenbaren“, sagte die CDU-Politikerin am Montagabend in Hannover.