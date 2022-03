Jessica Rosenthal FOTO: Frank Rumpenhorst Jessica Rosenthal Juso-Chefin warnt vor „schwarzen Loch“ bei Aufrüstung Von dpa | 01.03.2022, 09:42 Uhr | Update vor 19 Min.

Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine will Deutschland die Bundeswehr massiv aufrüsten. Doch selbst in der Regierungspartei SPD gibt es Zweifel an dem Vorhaben.