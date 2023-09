USA Juristische Niederlage für Trumps früheren Stabschef Meadows Von dpa | 09.09.2023, 05:30 Uhr | Update vor 26 Min. Mark Meadows Foto: Alex Brandon/AP up-down up-down

Neben Donald Trump gibt es in Georgia 18 weitere Angeklagte. Einer von ihnen ist Mark Meadows. Der will seinen Fall an ein Bundesgericht verlegen - und scheitert.