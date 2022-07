Abtreibungsrecht in den USA - Präsident Biden FOTO: Evan Vucci up-down up-down Kein Recht auf Abtreibungen US-Präsident Biden nennt Supreme-Court „extremistisch“ Von dpa | 01.07.2022, 20:41 Uhr

Nach einigen kontroversen Entscheidungen in den letzten Tagen steht das Verfassungsgericht in den USA in der Kritik. Nun auch von höchster Stelle.